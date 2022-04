Brasil anuncia no Paraguai aliança internacional contra crime organizado no Cone Sul

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, viajou a Assunção para convidar o governo do Paraguai a ser o primeiro a integrar projeto que será ampliado a outros países

O combate ao crime organizado na América do Sul será intensificado com um plano elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), apresentado ontem 12, pessoalmente pelo Ministro Anderson Torres a autoridades do Paraguai, primeiro país convidado a integrar essa união de forças.

“A ‘Aliança Estratégica contra o Crime Organizado Transnacional’ é uma iniciativa elaborada cuidadosamente pelo governo do Brasil que integrará os talentos das áreas de Segurança dos países do Cone Sul para intensificar e acelerar os duros golpes que estamos aplicando no crime organizado regionalmente”, disse Torres, em Assunção.

Ele acrescentou que “já vínhamos fazendo diversas operações com outros países contra o crime organizado, mas nunca em um grupo ampliado e com integrantes permanentes. O governo do presidente Bolsonaro percebeu que poderíamos robustecer e agilizar este trabalho se nos uníssemos como um todo na América do Sul aproveitando o que há de melhor de cada país sul-americano em matéria de Segurança, estabelecendo padrões de trabalho comuns e que se tornem familiares a todos”.

Segundo o titular do MJSP, a mais antiga pasta do país e que em julho completará 200 anos, o convite e o anúncio da aliança no Paraguai é uma deferência por ser essa nação a que mais atua conjuntamente com o Brasil “desferindo seguidos e duros golpes que estão desmantelando o crime organizado”, como afirmou.

“BRASIGUAI”

Dados do Ministério mostram que a operação brasileiro-paraguaia “Nova Aliança”, entre 2019 e 2021, possibilitou a destruição de 11.620 toneladas de maconha conjuntamente em ambos os territórios. Só no ano passado foram erradicadas 5.401 toneladas da droga.

Também as duas nações, pela “Operação Status”, em 2020, apreenderam R$ 230 milhões em bens de traficantes que atuavam próximo à cidade de Pedro Juan Caballero (Paraguai).

E com as “Operações Fronteira Segura I, II e III” policiais binacionais prenderam lideranças do PCC que atuavam entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã (Brasil).

Agenda

O Ministro da Justiça e Segurança Pública chegou durante a manhã de ontem à capital paraguaia, onde iniciou agenda recebido pelo presidente Mario Abdo Benítez. Posteriormente, teve reuniões matutinas com o ministro do Interior, Federico González, e com o ministro da Secretaria Nacional Anticorrupção (Senac), René Fernandez. Antes do meio-dia, Torres assinou com González um acordo bilateral: o “Convênio de Cooperação em Matéria de Segurança e Luta contra a Delinquência Organizada”.

À tarde, o representante brasileiro teve encontros com seu homólogo, Édgar Olmedo Silva, com funcionários da Secretaria Nacional Anticorrupção (Senac) e da Secretaria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Bens (Seprelad).

Foz

Hoje, 13, o Ministro Anderson Torres tem prevista uma reunião com Secretária Executiva - Ministra da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón. Por volta do meio-dia ele embarcará para Foz do Iguaçu.

O também delegado da Polícia Federal disse que “vou ao Paraná porque quero checar pessoalmente o andamento do Centro Integrado de Operações Fronteiriças (Ciof), que tanto nos orgulha por evitar e combater ilícitos internacionais com seu trabalho 24h/7dias, e verificar tudo o que deveremos aprimorar para que ele receba proximamente os enviados dos outros países para trabalhar na ‘Aliança Estratégica contra o Crime Organizado Transnacional’”.

Torres viajou acompanhado do Secretário de Operações Integradas do MJSP, Alfredo de Souza Lima Coelho Carrijo, do Diretor Geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, de integrantes do seu Ministério, diplomatas e outros representantes da PF.

Ascom/Ministério da Justiça e Segurança Pública