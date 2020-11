CEDETRAN promove no domingo (8/11) carreata alusiva às vítimas de acidentes de trânsito

Encerramento do evento será no Estacionamento do Londrina Norte Shopping com a realização de uma cerimônia ecumênica

Neste domingo (8/11) será realizada em Londrina a 1ª Carreata em memória às vítimas de acidentes de trânsito. O evento vai começar às 9h30, na Avenida Saul Elkind, ao lado do terminal Vivi Xavier. Já o encerramento, no estacionamento do Londrina Norte Shopping com uma cerimônia ecumênica.

A ação é uma iniciativa do Centro Intersetorial de Prevenção de Acidentes de Trânsito no Paraná (CEDETRAN) com o apoio da CMTU, 2ª CIA da Polícia Rodoviária Estadual, 4ª Companhia Independente, Guarda Municipal de Londrina e Corpo de Bombeiros.

O evento é alusivo ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito, lembrado todos os anos no terceiro domingo do mês de novembro. Por causa das eleições 2020, desta vez, precisou ser antecipado.

De acordo com o Diretor Presidente do CEDETRAN, Cláudio Augusto, todas as atividades serão por meio de drive-thru como forma de segurança por conta da pandemia do coronavírus. “Os participantes da carreata deverão permanecer dentro dos veículos durante todo o tempo, até mesmo no encerramento”, orientou.

O objetivo da carreata, segundo ele, além de lembrar-se dos que se foram é conscientizar a população dos cuidados no trânsito.

Testemunho de um sobrevivente

A cerimônia de encerramento irá contar com a presença e o testemunho do empresário londrinense Rogério Lacerda (Roger Pneus), que em 2008 perdeu um braço e uma perna em um grave acidente de motocicleta em Arapongas (PR). Hoje, ele usa sua história como alerta para as pessoas serem mais cautelosas no trânsito.