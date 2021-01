Cornélio Procópio: MPPR cumpre mandados de prisão e de busca contra grupo que praticava crimes patrimoniais e tráfico de drogas na região

No Norte Pioneiro do estado, o Ministério Público do Paraná, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, cumpre na manhã desta quarta-feira, 20 de janeiro, dez mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão no âmbito de investigações que buscam desarticular associações criminosas com atuação em crimes patrimoniais e tráfico de drogas na região.

Os mandados de prisão são cumpridos nos municípios de Cornélio Procópio, São Sebastião da Amoreira, Londrina, e Dourados, este último no estado do Mato Grosso do Sul. As ordens de busca e apreensão ocorreram nos municípios de Cornélio Procópio e São Sebastião da Amoreira.

Denominadas Cingel e Novicis, as operações foram conduzidas pela Promotoria de Justiça e tiveram as apurações iniciadas em abril do último ano, quando foram identificados integrantes do grupo criminoso que atuavam em furtos e roubos na região, em especial na zona rural. Também constatou-se a realização de atividades de comércio de drogas pelos envolvidos.

Para o cumprimento dos mandados, o Ministério Público do Paraná contou com o apoio de 42 policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar, além de policiais e o canil do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina.