Cornélio Procópio: Mulher denunciada pelo MPPR por publicações racistas na internet é condenada pela Justiça a 2 anos e 4 meses de prisão

Em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do estado, uma mulher denunciada pelo Ministério Público do Paraná por postagens de cunho racista em uma rede social foi condenada a dois anos e quatro meses de reclusão. A denúncia foi oferecida por meio da 2ª Promotoria de Justiça da comarca, que, ontem, 23 de fevereiro, foi comunicada da sentença.

Conforme consta no processo, nos dias 24 e 25 de abril de 2021, a ré, agora sentenciada, praticou por duas vezes discriminação e preconceito de cor e raça contra a população negra em publicações em uma rede social. Supostamente por conta de um desentendimento com uma conhecida, ela fez duas postagens em que declarou: “Ó povo mais nojento que preto” e “Tem negro de dá nojo” – a mulher ofendida registrou a situação na Delegacia de Polícia e, em julho do ano passado, o MPPR apresentou a denúncia criminal pela prática de racismo.

Ré confessa

A denunciada confessou o crime durante audiência judicial, tendo então a pena privativa de liberdade substituída por pagamento de multa de dois salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da pena inicial. Ela ainda declarou ser casada com um homem negro e mãe de crianças negras. A decisão foi proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Cornélio Procópio também nesta semana, em 21 de fevereiro.

Ascom/MPPR