Criai acompanha caso de marido que mantinha família em cárcere privado

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), enviou, na terça-feira (07), ofício à delegada do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) de Londrina, Lívia Pini,solicitando mais detalhes de uma investigação envolvendo um homem que estava mantendo a esposa e filhos em cárcere privado no Jardim Santa Rita, em Londrina.

“Até quando esses homens covardes vão fazer isso com esposa e filhos? É um absurdo! É mais um caso que quero acompanhar de perto e exigir a punição que merecem por não dar o devido valor e serem capazes de destruir suas próprias famílias”, disse o deputado Cobra Repórter.

O Caso

O Conselho Tutelar de Londrina pediu apoio da Polícia Militar para atender a denúncia na tarde da segunda-feira (6). Uma mulher de 30 anos e seus dois filhos, de 5 e 6 anos, foram encontrados em cárcere privado. Segundo a Polícia Militar, a mulher estava com lesões pelo corpo e o marido fugiu pelo fundos da casa. Ela contou aos policiais que era vítima de agressões e ameaçada com uma pistola pelo marido.

A vítima também relatou ter apanhado bastante na quinta-feira (2), dia em que teria iniciado o cárcere. As vítimas foram encaminhadas até um abrigo e a polícia está fazendo buscas para encontrar o rapaz, que já possui passagens por ameaça e lesão corporal.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp