Criai participa de reunião para definir as ações de proteção às crianças e aos adolescentes para os próximos dez anos

A equipe da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná participou, na terça-feira (1º), de uma reunião on-line do Comitê Interinstitucional do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente coordenado pela secretaria estadual de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf).

Os integrantes da Criai responderam aos quesitos de acompanhamento e monitoramento do Plano Decenal e, agora, estão elaborando as metas para 2021 e 2022 para atender aos objetivos do Plano.

“O nosso papel é fomentar a rede de proteção no Paraná e estabelecer a integração das políticas públicas algo que acredito ser de extrema importância em prol da proteção e defesa dos direitos da Criança e do Adolescente no Estado do Paraná. Acredito que com planejamento, ações coordenadas e efetivas conseguimos garantir os direitos, prevenir e combater os crimes contra essa população”, disse o presidente da Criai, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

ALEP