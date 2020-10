Criai pede rigor nas investigações de caso em que mãe e filho são mortos em São Jerônimo da Serra

Uma jovem de 20 anos e seu filho, de 5 anos, foram mortos na madrugada da quarta-feira (30), na cidade de São Jerônimo da Serra. De acordo com as informações do Instituto de Criminalística, a mãe foi atingida por dois disparos de arma de fogo e o menino levou cinco tiros. Segundo a polícia, o pai da mulher e avô da criança disse aos policiais que estava dormindo em um dos quartos e ouviu a filha dizer que tinha sido vítima de disparos.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil. “Na condição de presidente da Criai, estou enviando um ofício ao delegado responsável pedindo mais detalhes sobre o caso e rigor nas investigações. Vamos acompanhar para que o culpado seja localizado o mais breve possível e devidamente punido por esta barbaridade!” disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp