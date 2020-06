Criai pede rigor nas investigações de menina estuprada por vizinho

Um homem de 45 anos foi preso, na quinta-feira (11), acusado de estupro contra uma menina de dez anos em sua residência em Londrina. A criança mora com uma tia já que seus pais residem em Ribeirão Preto (SP). Para trabalhar, a mulher deixa a sobrinha na casa de uma vizinha que é filha do suspeito.

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que é o presidente da Comissão que Defende os Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) na Assembleia Legislativa do Paraná, já pediu rigor nas investigações por parte do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) de Londrina.

Segundo a polícia militar, o homem teria pedido para que sua filha fosse ao mercado com a irmã, ficou sozinho com a possível vítima e os abusos teriam ocorrido na quarta-feira (10) no jardim Itapoá, na zona norte. A criança teria voltado para sua casa e falado para tia que tinha sido vítima de violência sexual.

A menina foi encaminhada para uma unidade de saúde e continua internada. De acordo com a polícia militar, no momento da prisão, um grupo de aproximadamente 50 pessoas apareceu e tentou linchar o homem. Os policiais tiveram um grande trabalho para sair do local. No interrogatório ao delegado de plantão, o indivíduo negou que teria praticado o crime.

