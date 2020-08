Criai solicita informações sobre possível caso de lesão corporal e tortura em Lunardelli

A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) solicitou, na terça-feira (25), mais detalhes à delegacia da Polícia Civil de Lunardelli sobre um caso que viralizou na internet neste fim de semana: um homem abaixa as calças e senta em um formigueiro para ganhar uma garrafa de corote, um tipo de cachaça.

“Segundo investigações preliminares da Polícia Civil, o homem que senta no formigueiro possivelmente teria problemas mentais e foi induzido a realizar tal atitude. O delegado que acompanha o caso informou que já está sendo realizada uma investigação para identificar os dois rapazes que incentivaram toda a ação”, disse o presidente da Criai, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

De acordo com a polícia, a ação dos homens pode se enquadrar no crime de lesão corporal e tortura.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp