Deputado Cobra Repórter participa da entrega de 70 viaturas para a polícia rodoviária

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) esteve com o governador Ratinho Junior ontem (04), no Palácio Iguaçu, para a entrega de 70 novas viaturas para o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

“A 2ª Companhia com sede em Londrina também está recebendo novas viaturas. São 14 viaturas para a região que vão apoiar o combate à criminalidade, principalmente, no tráfico de drogas. De acordo com o Governo do Estado, somente em 2020, já foram apreendidas mais de 20 toneladas de drogas nas rodovias estaduais, graças ao trabalho do BPRv”, disse o deputado Cobra Repórter.

As viaturas serão entregues a todas as companhias do BPRv, atendendo aos 55 postos da polícia rodoviária. Tratam-se de caminhonetes 4x4, cabine dupla, marca Mitsubishi L200 Triton Sport, adquiridas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), por meio de pregão eletrônico, um investimento de R$ 16,1 milhões. As viaturas estão caracterizadas e contam com todos os equipamentos necessários para a atuação policial nas rodovias estaduais, bem como para garantir a segurança de seus ocupantes.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp