Deputado Cobra Repórter participa da entrega de veículos para polícias civil e militar

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, participou, ontem (11), da solenidade de entrega de 156 veículos pelo governador Ratinho Junior através da secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp).

O evento foi no Palácio Iguaçu, em Curitiba, e contou com a presença de prefeitos e vereadores de diversas cidades do norte do Estado, como o prefeito de Rolândia, Ailton Maistro, e o prefeito de Rancho Alegre, Fernando Coimbra.

Ao todo foram entregues caminhões-guincho, caminhonetes, automóveis sedan e motos aquáticas, adquiridos com um investimento de R$ 25.871.798,84 à Polícia Militar e R$ 2.795.280,00 à Polícia Civil, totalizando R$ 28,6 milhões.

Diversas cidades foram contempladas com novos veículos para as polícias civil e militar. Entre elas: Londrina recebeu quatro caminhões-guincho, 3 Trailblazers e um Corolla; Rolândia um caminhão-guincho, uma Trailblazer e um Corolla; Arapongas um caminhão-guincho e uma Trailblazer; Cornélio Procópio um caminhão-guincho; Ibiporã um Corolla; Jacarezinho um caminhão-guincho, uma Trailblazer e um Corolla.

“A meta do governador Ratinho Junior é chegar com 90% da frota da segurança pública renovada em 2022! A ação é resultado de um planejamento que inclui também a aquisição de novos armamentos e contratação de pessoal”, destacou o deputado Cobra Repórter.

“Junto com o concurso que realizamos, e o trabalho da extrajornada, levamos mais segurança para muitas cidades onde às vezes não tinha o efetivo e a estrutura adequada para dar proteção às famílias”, disse o governador Ratinho Junior.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp