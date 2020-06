Deputado Cobra Repórter solicita à Sesp relatório detalhado de violência contra a criança no Paraná

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) aprovou na segunda-feira (15), na Assembleia legislativa do Paraná (Alep), um requerimento de pedido de informações ao secretário estadual de Segurança Pública, coronel Rômulo Marinho, solicitando um relatório completo sobre violências ocorridas contra crianças e adolescentes nos anos de 2019 e 2020.

No requerimento, o deputado pede comparativos estatísticos para verificação e constatação do aumento nos casos de violência, em especial, neste período de distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus.

“Segundo dados preliminares que já obtive da assessoria da secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp), no ano passado, foram recebidas 1278 denúncias no Paraná de Violência Contra Crianças por meio do canal Disque denúncia 181. De janeiro a abril de 2019, foram 436. No mesmo período desse ano, foram 465 denúncias. É de fundamental importância a denúncia para que as forças de segurança possam agir no combate a essa covardia contra as nossas crianças”, alertou o deputado Cobra Repórter, que é o presidente da Comissão que Defende os Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) na Alep.

O deputado afirmou que a Criai tem monitorado as notícias veiculadas pela imprensa, que versam sobre agressões e estupros de crianças e adolescentes, tendo percebido sensível aumento na ocorrência de tais fatos, em especial, no Norte e Norte Pioneiro. “A Criai está em contato com a Força-Tarefa Infância Segura (Fortis), que vem realizando belíssimo trabalho integrado por organismos de Estado e não governamentais. Nossa intenção é de posse dos dados que estamos solicitando à Sesp convocarmos a secretaria estadual da Comunicação Social e Cultura e toda a imprensa do Paraná para estabelecermos uma ampla campanha de conscientização de combate à violência contra nossas crianças e adolescentes”, explicou Cobra Repórter.

Vale lembrar que, em novembro do ano passado, a Criai lançou o programa “PARANÁ CONSCIENTE” em Londrina, cujo objetivo foi discutir ações de combate aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, inclusive os cibernéticos.

Meire Bicudo é Veruska Barison/Asimp