Deputado Cobra Repórter solicita ao governo medidas para combater violência contra motoristas de aplicativos

Por meio de requerimento aprovado na Assembleia Legislativa na segunda (2), o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) solicitou ao governador Ratinho Junior e ao secretário de Segurança Pública, Coronel Rômulo Marinho Soares, medidas de combate e prevenção à violência contra os motoristas de aplicativos que atuam no município de Londrina.

De acordo com o deputado Cobra Repórter, todos os dias ele recebe denúncias de atos de violência contra os motoristas que atuam em aplicativos de viagens. Recentemente um motorista que saiu para trabalhar desapareceu e foi encontrado horas depois no banco de trás do carro após ter sido roubado e espancado. No início do ano passado, outro motorista de 33 anos foi morto a facadas durante assalto em Londrina.

"São muitos os relatos de assaltos, roubos e casos mais graves de violência e morte contra os motoristas de aplicativo. Solicitamos providências e medidas que possam auxiliar na redução de violência contra esta categoria que tanto luta para manter o sustento de suas famílias", destacou Cobra Repórter.