Gaeco MPF/PR faz balanço da atuação contra o crime organizado no segundo semestre de 2021 no Paraná

Grupo passou a auxiliar novos casos e avançou no desenvolvimento de casos anteriores, com mais de uma dezena de novas denúncias

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no âmbito do Ministério Público Federal no Paraná (Gaeco MPF/PR) encerrou o ano de 2021 auxiliando doze casos diferentes, tendo formalizado mais de uma dezena de denúncias apenas no segundo semestre do último ano, além de ter aprimorado o contato com órgãos parceiros como a Polícia Federal, a Receita Federal do Brasil e os demais Gaecos existentes. O balanço da atuação do grupo consta do terceiro relatório semestral encaminhado, em janeiro, ao Conselho Superior do MPF e a 2º Câmara de Coordenação e Revisão do órgão.

No último semestre o Gaeco MPF/PR continuou prestando auxílio a Operação Enterprise, que trata de uma das maiores operações de combate ao tráfico transnacional de entorpecentes existentes no país, tendo gerado a apreensão de mais de 50 toneladas de cocaína. Nesse período foram ajuizadas mais de uma dezena de denúncias, que já totalizam 52 ações penais. “Continuamos a avançar em medidas investigativas voltadas a identificar e delimitar os diversos atos de lavagem praticados ainda não denunciados, de modo a assegurar a responsabilização de todos os envolvidos”, afirma o Procurador da República Henrique Gentil Oliveira, membro do Gaeco MPF/PR.

Ainda no período do balanço foi formalizada e recebida a denúncia principal da operação Efialtes, que versa sobre a apuração de uma rede de pessoas organizada para viabilizar a transmissão de ordens de lideranças do Comando Vermelho, segregadas na Penitenciária Federal de Catanduvas (PR). Na ação penal se imputa a prática dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico de drogas praticados por 26 réus (dentre eles um agente penitenciário federal, advogadas de presos e várias lideranças do Comando Vermelho).

No mais, nesse semestre o Gaeco MPF/PR ainda se dedicou ao desenvolvimento de diversas outras investigações envolvendo crimes praticados por organizações criminosas, apesar desses casos ainda não terem evoluído para as suas fases ostensivas, cabendo destacar, dentre tais apurações em andamento, o auxílio que vem sendo prestado a alguns casos derivados da denominada operação Lava Jato.

Composição

Instituído formalmente em 6 de agosto de 2020 por meio da Portaria PGR/MPF N. 678, o Gaeco MPF/PR conta atualmente com sete procuradores Daniel Holzmann Coimbra, Henrique Gentil Oliveira, Henrique Hahn Martins de Menezes, Lucas Bertinato Maron, Luciana de Miguel Cardoso Bogo, Raphael Otavio Bueno Santos e Roberson Henrique Pozzobon.

Ascom/Ministério Público Federal