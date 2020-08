Guarda Municipal de Londrina passa a integrar o sistema estadual de segurança pública

O termo de cooperação técnica, assinado em julho, permite mais agilidade no trabalho das polícias

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) assinou, em julho, o termo de cooperação técnica e compartilhamento de informações com o município de Londrina por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social, responsável pela Guarda Municipal de Londrina. O objetivo do convênio é garantir uma maior integração entre o Estado e o Município, com a finalidade de agilizar o trabalho das polícias paranaenses.

O convênio foi assinado pelo secretário da Segurança Pública do Estado, Coronel Romulo Marinho Soares, pelo prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e pelo secretário de Defesa Social de Londrina, Tenente Coronel Pedro Ramos. O instrumento garante que a Guarda Municipal de Londrina passe a consultar mandados em geral; consultar veículos em situação irregular (furto, roubo, entre outros); consulta da situação administrativa dos condutores; confecção, consulta e produção de relatório sobre o Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) sobre as ocorrências do município; e também o acesso ao Businees Intelligence (BI), (sistema de dados que gera indicadores estratégicos importantes para monitoramento e análise de informações) relacionados ao município.

De acordo com secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, esta é uma conquista de grande valor para a segurança pública como um todo. “Esta parceria é muito importante, não somente pela facilidade das ferramentas que vão ocorrer, bem como as trocas de informações com a utilização dos sistemas da SESP pelo nosso Município, e também pelo ganho que a própria sociedade tem com possibilidade de respostas rápidas e atender os anseios da população. É muito difícil burocratizar o sistema na sensível área de segurança e não dar respostas para a sociedade”, afirmou.

Como contrapartida, a SESP passará a ter acesso a algumas bases de dados do Município, como informações importantes para o bom funcionamento e também para que o sistema integrado seja aprimorado. Portanto, caberá ao gestor municipal do convênio comunicar os dados à rede corporativa do governo do Paraná.