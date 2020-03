Guarda Municipal promove palestra educativa para jovens aprendizes

A Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio dos agentes da Guarda Escolar e Urbana (GMEC e GMUC), realizou uma palestra sobre combate à violência contra mulher, dicas de segurança e dicas de defesa pessoal com o instrutor GM Tesche. A ação foi na última sexta-feira (6) e contou com a participação de 90 jovens aprendizes atendidos pelo Núcleo Espírita Irmã Scheilla, localizado na região leste de Londrina.

Os agentes tiveram a oportunidade de conversar sobre as legislações que existem para proteger os direitos das mulheres, inclusive sobre a “Patrulha Maria da Penha” da Guarda Municipal de Londrina, que atende mulheres vítimas de violência. Dados da central de atendimento, 153 da GM, apontam que desde o começo do ano 89 casos foram registrados.

A supervisora do grupamento escolar da Guarda Municipal, Cássia Munhoz, responsável pelo agendamento das palestras, informou que esse trabalho faz parte da missão da instituição, que é o trabalho preventivo e comunitário. “Nosso foco é esse de sempre levar e difundir o conhecimento através do nosso trabalho, a fim de evitar maiores transtornos para as famílias e para a comunidade”, explicou.

A coordenadora do núcleo, Magali Batista de Almeida, espera que o diálogo possa servir como forma de prevenção às violências. “É uma tradição nossa, anualmente, trazer palestras sobre violência contra mulher e feminicídio não só para as meninas, mas para os meninos também, para que eles tenham a conscientização de que esses tipos de violência não aconteçam em suas vidas. E que eles possam orientar para que não aconteça nas famílias. A mulher conseguiu seu espaço, mas infelizmente ela ainda está pagando por isso. O feminicídio está acontecendo a cada dia e, por isso, nós estamos trabalhando nessa forma de prevenção e conscientização”, informou.

O atendimento de emergência da Guarda Municipal de Londrina funciona 24 horas, pelo telefone 153. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone.

Serviço – As palestras fazem parte da rotina de trabalho da Guarda Municipal Escolar Comunitária (GMEC). As escolas municipais, estaduais e particulares, que se interessarem pelo podem entrar em contato para o agendamento do serviço pelo e-mail: gm.escolar@londrina.pr.gov.br ou pelo telefone 3372-4634, em horário comercial.