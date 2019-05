Londrina: Guarda Escolar se prepara para enfrentamento da violência contra crianças

Realizado na UEL, evento reuniu cerca de 300 profissionais ontem (28). A ideia é fortalecer as redes de proteção.

A Secretaria Municipal de Defesa Social, representada pela Guarda Municipal Escolar Comunitária (GMEC), enviou agentes para o 2º Seminário Integrado da Rede de Proteção para Crianças e Adolescentes de Londrina. O evento aconteceu no anfiteatro Pinicão, na Universidade Estadual de Londrina. Dados do boletim de violência sexual do Ministério da Saúde apontam que são registrados cerca de 180 casos de violência por dia. A palestra faz alusão à campanha nacional “Maio Laranja”, que visa combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Foram discutidas várias atitudes que podem ser tomadas pela rede de proteção, em caso de suspeita de abuso, para garantia dos direitos. Como identificar possíveis casos de violência; escuta especializada; atendimento e acompanhamento; promoção dos direitos, defesa e responsabilização, foram alguns dos temas abordados pelos palestrantes.

A supervisora do grupamento escolar, Cássia Munhoz, esteve presente e falou da importância da palestra. “Nós trabalhamos diretamente com crianças do ensino fundamental, nas escolas municipais, e tivemos relatos de abusos por parte de algumas crianças. Nesse seminário nós conseguimos obter muitas informações sobre o funcionamento da rede e como podemos acionar apoio mais rapidamente em caso de necessidade”, explicou.

Ainda de acordo com a supervisora, o grupo estuda o tema e pretende criar uma palestra específica sobre violência infantil, para trabalhar com as crianças de 4º e 5º ano do ensino fundamental, nas escolas municipais atendidas pelo projeto “Guarda Municipal Mirim”, e nas demais escolas, conforme demanda. “Para dialogar com as crianças menores, nós pretendemos desenvolver alguns fantoches, o que ajuda bastante na comunicação com esse público”, informou.

As escolas municipais, estaduais e particulares, que se interessarem pela trabalho da Guarda Municipal Escolar Comunitária podem entrar em contato através do e-mail: gm.escolar@londrina.pr.gov.brou pelo telefone 3372-4634, em horário comercial.

Asimp/Defesa Social