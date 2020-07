Mais segurança na região do Vale do Paranapanema e Represa Capivara é o que pede o deputado estadual Cobra Repórter

“Estou solicitando, por meio de requerimento, ao governador Ratinho Junior e ao secretário estadual de Segurança Pública, a imediata intervenção da Polícia Militar para realização de operações ostensivas e repressivas para diminuir a criminalidade na região ribeirinha do Vale do Paranapanema e da Represa Capivara, em especial, nos municípios de Primeiro de Maio, Alvorada do Sul e Porecatu”, afirmou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD).

O requerimento foi apresentado, nesta segunda-feira (29), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). “Durante visitas, recebi a reclamação de moradores e visitantes que estão acontecendo muitos roubos e assaltos nestas localidades. Por isso, estou solicitando reforço no policiamento com blitz e rondas frequentes na tentativa de diminuir a criminalidade na região”, justificou Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp