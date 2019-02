Ministério Público do Paraná requer na Justiça condenação de quatro pessoas acusadas da morte de policial aposentado em Londrina

O Ministério Público do Paraná requer na Justiça a condenação, à pena de reclusão em regime fechado, de quatro pessoas acusadas da morte de um policial aposentado em janeiro de 2018. O pedido foi apresentado em denúncia oferecida pela 17ª Promotoria de Justiça de Londrina, no Norte-Central do estado, responsável pela apuração dos fatos, ocorridos em janeiro daquele ano.

Nas alegações finais apresentadas ao processo nesta terça-feira, 5 de fevereiro, o MPPR requer a condenação das quatro pessoas pelos crimes de latrocínio e roubo majorado. Um dos envolvidos também foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas e outro, por posse ilegal de arma de fogo, fatos descobertos no curso da investigação.

O crime ocorreu na noite de 14 de janeiro do último ano, quando a vítima foi surpreendida enquanto conversava com um vizinho em frente à sua casa. Os quatro acusados renderam os dois, anunciando o assalto à residência. Após troca de tiros, o policial foi atingido e veio a óbito.

A denúncia contra os acusados foi apresentada pela Promotoria de Justiça em fevereiro de 2018, e o processo (autos nº 0002376-66.2018.8.16.0014) tramita na 14ª Vara Judicial (4ª Vara Criminal) de Londrina.

