MPPR denuncia 11 guardas municipais de Londrina por tortura, abuso de autoridade, disparo de arma, denunciação caluniosa e falsidade ideológica

O Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia contra 11 guardas municipais de Londrina, no Norte Central do estado, pelos crimes de tortura, abuso de autoridade, denunciação caluniosa, falsidade ideológica e disparo de arma de fogo. Os fatos ocorreram na madrugada de 18 de julho.

Segundo a denúncia, oferecida pela 16ª e pela 19ª Promotorias de Justiça da comarca, os guardas teriam, durante o atendimento de uma ocorrência de perturbação do sossego, invadido uma residência, onde agrediram e ameaçaram cinco vítimas, submetendo-as a intenso sofrimento físico e mental. De acordo com as investigações, a violência foi empregada como forma de aplicar castigo pessoal, sendo utilizados golpes de cassetetes, chutes, socos e arma de eletrochoque.

Além disso, com o objetivo de justificar a conduta criminosa, já na Delegacia de Polícia, os guardas municipais teriam imputado falsamente às vítimas a prática de crimes de ameaça, desacato, resistência e infração de medida sanitária, prestando declarações falsas para desviar o curso das investigações.

A ação penal tramita na 3ª Vara Criminal de Londrina (autos 0036099-71.2021.8.16.0014).

Ascom/MPPR