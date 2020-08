A 3ª edição “Elas Fazem e Acontecem” discute a violência contra a mulher com palestrantes de renome e lança aplicativo de segurança, amanhã, 15 de agosto

A união para enfrentar crimes covardes contra a mulher, a atuação da rede de proteção e o uso da tecnologia para combater o problema serão pautas principais do evento “MULHERAÇOS CONTRA A VIOLÊNCIA”, amanhã, 15, sábado, na 3ª edição do “ELAS FAZEM E ACONTECEM”, promovido pelo hub de negócios MULHERAÇO BRASIL, da diretora Adriana Pontin. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do hub, das 8h às 11h30. As inscrições gratuitas podem ser feitas no site www.mulheraco.com.br/quero-participar

As painelistas do 3º Mulheraço Contra Violência são mulheres atuantes na área, ligadas a entidades e instituições que combatem esta violência: Dra Beatriz Peruffo, de Bento Gonçalves (RS) é advogada, Conselheira Federal da OAB. Ela abordará o tema “As várias faces da violência”. Outra painelista, a Dra Priscilla Placha Sá, abordando “Leis e Direitos da Mulher” é advogada, Desembargadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. A Juíza da 6ª Vara Criminal - Vara de Violência Doméstica contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos, conhecida como Vara Maria da Penha de Londrina (PR), Dra Zilda Romero será painelista e falara sobre “Atuação da Vara Maria da Penha”.

O evento conta com a participação especial da Dra Renata Gil, do Rio de Janeiro (RJ), Juíza Criminal e Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, mentora da campanha “Sinal Vermelho contra a violência doméstica” Outra participação especial será da Presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Paraná, em Londrina (OAB Londrina), Dra Vania Queiroz, advogada e uma das fundadoras da Associação Nós do Poder Rosa (Londrina/PR). Também participará do evento, o CEO da WerTog, Leonardo Gandelman, criador do aplicativo (APP) “Linha Direta”, um canal que ajuda a proteger mulheres em situação de violência – para IOS e Android - que será apresentado e tem parceria com o “Mulheraço Brasil”.

O painel, que será encerrado com um Talk Show “Todos juntos contra a violência”, agendado para as 10h30, com os palestrantes e com interação do publico através do canal do Youtube do Mulheraço, através do APP https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.yazo.mulheraco&hl=pt_BR

Os patrocinadores do 3º Mulheraço Contra Violência são Adria Laboratórios, Gráfica Universal, Sabrina Teixeira Salão de Beleza e Balconi Moreti Advocacia de Inovação.

Andrea Monclar/Asimp