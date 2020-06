Nucria prende homem condenado por estupro em Londrina

O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) de Londrina cumpriu, ontem (25), um mandado de prisão expedido pela 6ª Vara Criminal contra um homem de 25 anos. O rapaz foi condenado a uma pena de 8 anos e 8 meses pena prática do crime de estupro contra uma adolescente no ano de 2013.

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão que Defende os Diretos da Criança, Adolescente, Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), enviou um ofício solicitando mais informações à delegada do Nucria, Livia Pini.

“Essas pessoas tem que ir para a cadeia mesmo, cumprir pena por esse crime hediondo! Temos que cuidar de nossas crianças e trabalhar na prevenção para que esses monstros não cometam esse tipo de atrocidade”, disse o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp