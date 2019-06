Polícia Rodoviária vai redobrar fiscalização no Corpus Christi

As ações de fiscalização nos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais serão reforçadas durante o feriado de Corpus Christi pelo Batalhão de Polícia Rodoviária. Os trabalhos começam as 14 horas desta quarta-feira (19) e seguem até a meia-noite de domingo (23).

Segundo o comandante do Batalhão, tenente-coronel Erich Osternack, as fiscalizações serão feitas por meio das seis companhias distribuídas no Estado, com atividades nos 56 Postos Rodoviários. “Teremos reforço na fiscalização, principalmente para combater o excesso de velocidade e a embriaguez ao volante. Haverá equipes nas vias para aplicar testes etilométricos e medir a velocidade com radares móveis em pontos estratégicos”.

Durante a operação os policiais acompanharão o fluxo de veículos e reforçarão a fiscalização em diversos trechos para inibir atitudes perigosas como a ultrapassagem em local proibido e delitos que podem ocasionar acidentes fatais. As equipes farão bloqueios em locais pré-definidos, atividades rotineiras de verificação de documentação e de infrações de trânsito rodoviário.

A Polícia Rodoviária orienta os motoristas para que, antes de pegarem a estrada, façam um planejamento de sua viagem e cuidem da manutenção do veículo, sendo preciso verificar as condições mecânicas (freios, suspensão e pneus) para evitar problemas. Além disso, também devem sempre portar os documentos do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estarem em dia com o pagamento de tributos (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório).

“Se beber não dirija, mantenha acesos os faróis quando estiver na estrada, não ultrapasse em faixa contínua e respeite os limites de velocidade da via”, alerta o comandante. Segundo ele, essas orientações são importantes para que as pessoas possam viajar e aproveitar o feriado com mais segurança. “Caso se envolvam em acidentes ou percebam um caso de emergência, os usuários podem ligar no telefone 198 para que haja o atendimento”, diz o tenente-coronel.

AEN