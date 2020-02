Prevenção à violência contra a mulher é foco de campanha durante o Carnaval

Atividades de conscientização ocorrem pelo segundo ano, com o tema "Chega de se esconder por trás de uma máscara”

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) está promovendo a segunda edição da Campanha “Chega de se esconder por trás de uma máscara”. Além de orientar a população sobre como denunciar crimes de importunação sexual ou outro tipo de violência contra a mulher, durante as comemorações pelo Carnaval, a campanha também busca conscientizar sobre as diversas formas de violência que podem ocorrer com as mulheres.

Segundo a secretária municipal de Política para as Mulheres, Nádia Oliveira de Moura, equipes das forças de segurança foram orientadas sobre os procedimentos a serem adotados caso seja identificada a necessidade de abrigamento dessa mulher, vítima de violência doméstica, familiar ou sexual. Assim como no ano passado, a SMPM terá equipes de plantão 24 horas, inclusive durante o feriado, para atender as mulheres que forem vítimas de violência.

No final de semana e feriado, serão distribuídos leques nos pontos onde haverá movimentação com atividades de Carnaval. Em parceria com alguns clubes da cidade, a SMPM também vai entregar os acessórios nestes locais. Nos leques, estão os contatos para comunicação com os canais de denúncia.

Denúncia

Qualquer pessoa que presenciar assédio sexual e violência contra a mulher, ou for vítima, pode e deve denunciar pelo número 180 – Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. A denúncia também pode ser feita diretamente para a Polícia Militar (PM) no 190, ou para a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Londrina, pelo 153.

NCPML