Ratinho Junior lança programa "Escola Segura" nesta sexta em Londrina

O governador Ratinho Junior estará nesta sexta (17), às 15h, em Londrina para o lançamento do programa "Escola Segura", no Colégio Estadual Professora Olympia de Morais Tormenta, na Zona Norte de Londrina, uma das 17 unidades selecionados para receber o programa.

De acordo com o deputado Cobra Repórter, que estará com o governador na solenidade, Londrina é uma das três cidades escolhidas para a primeira etapa "Escola Segura", ao lado de Curitiba (Região Metropolitana) e Foz do Iguaçu.

"Sabemos da importância do programa para Londrina, por isso, o governador fará o lançamento aqui. Os colégios já estão recebendo, inicialmente, 34 policiais militares, dois para cada unidade. Sempre fui um defensor da volta da patrulha escolar, mas sabemos que o efetivo da Polícia Militar não é suficiente para cobrir todos os locais. Por isso, apoiamos o 'Escola Segura'", afirmou Cobra Repórter.

O programa é resultado da parceria entre as Secretarias da Educação e da Segurança Pública, que prevê a presença de policiais militares da reserva nas escolas estaduais em dois turnos: das 7h às 15h e das 15h às 23h. Serão dois policiais militares por escola.

A remuneração dos integrantes foi definida pelo decreto 841 de 15 de março de 2019, sendo R$ 3 mil para soldado, R$ 3,3 mil para cabo, R$ 3.564,00 para 3º sargento e R$ 3.813,00 para 2º sargento. O valor da remuneração foi decidido pelo Governo do Estado e pela Polícia Militar no sentido de valorizar o trabalho preventivo que será feito pelos profissionais.