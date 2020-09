Rolândia: Ministério Público denuncia jogador de futebol por homicídio duplamente qualificado contra presidente do Clube Nacional de Rolândia

Um jogador profissional, de 20 anos, acusado de matar o presidente do clube de futebol Nacional de Rolândia, na semana passada (em 16 de setembro), foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná ontem, 25 de setembro. A denúncia, oferecida pela 1ª Promotoria de Justiça de Rolândia, no Norte Central do Estado, é por homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima). O MPPR acrescentou na denúncia que o crime foi praticado em período de calamidade pública, decretado em função da pandemia de Covid-19, o que pode ampliar a pena.

Segundo apurado no inquérito policial, a vítima foi morta com nove facadas quando saía da empresa em que trabalhava. O denunciado tentou fugir, mas foi contido por populares e preso em flagrante. O jogador conhecia a vítima, já que, até o início do ano, defendia o Nacional de Rolândia. Em depoimento à polícia, entretanto, o acusado declarou que o crime não estaria relacionado a problemas com o rompimento de seu contrato, tendo motivação pessoal (a vítima, supostamente, queria ter um romance com a mãe do denunciado).

Asimp/MPPR