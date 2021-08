Rolândia: Polícia acaba com festa que tinha mais de 250 pessoas

Em ação de inteligência policial e, com uso de drone com câmera térmica, a equipe do 15° Batalhão da Polícia Militar, com apoio da ROTAM 15°, ROTAM 17°, ROTAM 22, ROTAM 27 e RPA 15°, constatou em uma Chácara, na rua Soshisi Sasaki, Parque Industrial, uma festa com aglomeração de mais de 250 pessoas.

Devido aos Decretos de enfrentamento da pandemia, a festa foi encerrada nas primeiras horas do domingo, dia 15 de agosto.

Além de ir contra as recomendações sanitárias, a ação policial constatou que o evento tinha desconformidades com a lei em vários aspectos. O relatório policial apontou: _ Abordagem de Suspeito. _ Veículo Recuperado. _ Tráfico de de entorpecentes. _ Corrupção de menor _ Descumprimento de decretos Estadual e Municipal sobre a pandemia de COVID-19. Ainda: ●Quatro adultos presos ● 105 masculinos maiores de idade abordados. ● 37 masculinos menores de idade abordados. ● 82 femininos maiores de idade abordadas. ● 29 femininas menores de idade abordadas. Entorpecentes: ○1 bucha de cocaína. ○ 63 gramas de maconha em 12 porções. ○ 57 unidades de ecstasy. Além das providências administrativas pela festa. População, respeite os Decretos. A pandemia não acabou. Os casos de covid-19 aumentaram muito no mês de agosto em Rolândia. Use máscara. Não aglomere. Denúncias, que podem ser anônimas, ligue 190.