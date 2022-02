Uraí – Deputado Cobra Repórter comemora fechamento da cadeia de Uraí

“A cadeia de Uraí vai fechar e os presos serão transferidos para a nova unidade inaugurada em Londrina pelo Governo do Estado. A terceira unidade da Penitenciária de Londrina (PEL) vai ajudar a desafogar o sistema prisional de Uraí e da região”, declarou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, após a inauguração da PEL III na quarta-feira (23).

A PEL III tem 752 vagas e vai receber presos condenados de Uraí e de outras cidades do Norte do Paraná. A Penitenciária é dividida em três blocos, segmentados em galerias de celas, abrigando oito camas por cela. Além das alas para o alojamento dos presos, o local também possui espaços para aulas, pátio de visitas, pátio de sol, ambientes para trabalho e também recintos especiais para o tratamento penal, que compreendem atendimento psiquiátrico, psicológico e de enfermagem, parlatório, assistência jurídica e social.

Cerca de 150 agentes de segurança devem trabalhar no local. A obra foi inaugurada com atraso por conta da pandemia do novo coronavírus. A nova cadeia pública faz parte de um planejamento da secretaria estadual da Segurança Pública (Sesp) para combater a superlotação de unidades penais. O investimento foi de aproximadamente R$ 18 milhões, oriundos dos Governos Estadual e Federal.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp/Agência Estadual de Notícias