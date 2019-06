43ª Festa Junina de Ibiporã homenageará a cultura caipira

Tá chegando a 43ª Festa Junina Municipal de Ibiporã, que vai transformar a Praça Pio XII no Arraiá de São João! Com o tema ‘viola caipira’, a festa começa na próxima sexta, dia 14 de junho, e vai até o dia 23. Confira as atrações que estão sendo preparadas:

A equipe da Secretaria de Cultura e Turismo de Ibiporã, com o apoio de outras Secretarias Municipais e órgãos parceiros, está a todo vapor, preparando a decoração e a estrutura da maior festa de Ibiporã: a tradicional Festa Junina Municipal, em sua 43ª edição, que será realizada de 14 a 23 de junho, na Praça Pio XII, em frente à Igreja Matriz.

O tema de 2019 será a “viola caipira”, por isso haverá orquestra de viola, peça teatral, um rancho cultural e toda a decoração da praça remetendo aos elementos da vida na roça, além da dança e os ritmos próprios que embalam o homem e a mulher do campo (veja a programação anexa).

Como personagens, haverá o ‘Galo Caipira’ (mascote da 43ª festa) e os três santos juninos (São João, Santo Antônio e São Pedro) interagindo todos os dias com o público. Ano passado, a festa foi batizada “Arraiá de Santo Antônio” (primeiro santo do mês, dia 13 de junho). Este ano é a vez do "Arraiá de São João", o segundo do mês, comemorado em 24 de junho. E em 2020, o dono da festa será São Pedro, cujo dia é 29 de junho.

Não faltarão as comidas típicas no corredor cultural, casamento caipira e quadrilhas aos domingos. E repetindo o sucesso dos anos anteriores, haverá três paus de sebo (com prêmios em dinheiro) para divertir a criançada e os adultos.

Programação de shows

Entre os destaques com data já definida estão a dupla Duduca & Dalvan (no dia 19/6, quarta-feira, véspera do feriado, com show a partir das 21h) e Mayck & Lyan, que farão o show de encerramento, no domingo, dia 23, às 21h. A programação completa estará disponível a partir da próxima semana no nosso site (culturaeturismo.ibipora.pr.gov.br), página no Facebook (https://www.facebook.com/fundacaoculturaldeibipora) ou no Instagram: https://www.instagram.com/culturaeturismoibipora/.

NCPMI