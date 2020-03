A modelo Gabriela D' Avila promete surpresa em nova fase na carreira

Musa das belas campanhas tem conquistado cada vez mais seguidores no Instagram, sempre que mostra suas curvas nas suas redes sociais Musa das belas campanhas de publicidades, modelo Gabriela D' Avila promete surpresa em nova fase na carreira Dona de um corpo escultural, e com um sorriso e rosto marcante, a modelo Gaucha no Rio Grande do Sul ,tem conquistado cada vez mais seguidores no Instagram sempre que mostra suas curvas estrelando campanhas e mostra seu lado sexy com belas lingerie, que rede bastante clic na fotos da gata. Famosa por estrelar campanhas mais famosas do país, muito conhecida em todo meio artístico, como modelo, atriz, assistente de palco da multishow, Gabriela D' Avila estar vivendo um momento mágico na carreira como modelo e atriz vem recebendo inúmeros convites para ensaios fotográficos, participações em eventos e clipes. A modelo que já foi confundida com a semelhança da atriz Flavia Alessand ra, que já deu o que falar por outro lado a modelo não gosta desta comparação ,Flavia tem seu talento eu tenho o meu cada uma no seu quadrado ; “diz a Gabi “por outro lado ela se empolga quando questionada sobre planos futuros. “Algo muito interessante surgiu na minha vida nas últimas semanas , ainda não posso contar detalhes mas já adianto que vou causar muito de agora em diante e surpreender muita gente” dispara Gabriela D' Avila mistério sobre seus projetos e atiçando a curiosidade de quem está a sua volta. A loira tem um corpo de dar inveja, desperta o interesse dos marmanjos que rasgam elogios nas suas redes sociais a cada nova postagem. Em breve a loira irá divulgar um novo ensaio fotográfico evidenciando ainda mais a sua beleza Para saber mais.