Abertas inscrições para concurso Rainha e Princesas da ExpoLondrina

As candidatas interessadas em concorrer aos postos de Rainha e Princesas Mirins da ExpoLondrina 2019 têm um encontro com a organização do evento no sábado, dia 9 de fevereiro, às 16 horas, no Recinto Milton Alcover, no Parque de Exposições Ney Braga.

Na oportunidade, poderão ser tiradas todas as dúvidas e transmitidas as informações sobre o concurso, que acontece no dia 16 de março. A realização é da Sociedade Rural do Paraná, em parceria com a cerimonialista e produtora de eventos Ortencia Melo.

Poderão se inscrever, até o dia 15 de fevereiro, meninas de 5 a 15 anos, em três categorias: Mini ( 5 a 8 anos), Infantil (9 a 11 anos) e Juvenil (12 a 15 anos). Entre os vários prêmios, as vencedoras poderão ir ao camarim do artista de sua escolha que esteja na grade de shows da Exposição, credencial para todos os dias da ExpoLondrina com direito a acompanhante, roupas, cursos de modelo e book fotográfico.

Um corpo de jurados avaliarão as candidatas nos quesitos beleza, simpatia e desenvoltura, entre outros. Todas as inscritas terão aulas com a professora Edimara Alves, especialista em expressão corporal, andamento, postura e comportamento.

Para mais informações e inscrições, a organização pode ser contatada pelo e-mail contato@rainhamirim.com.br ou whastapp 9 9843-8888.

A ExpoLondrina acontece no Parque Ney Braga, em Londrina (PR) de 5 a 14 de abril.