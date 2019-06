Amante dos animais quer ser Miss Niterói

Thaïs Alves de 19 anos quer usar sua beleza para defesa dos bichinhos.

Ela é morena atrai os olhares por onde passa e por conselho de um amigo se inscreveu no concurso Miss Niterói Beleza Internacional. Não por acaso a beldade já tem no currículo diversos ensaios fotográficos e agora com o concurso deve levar sua imagem para todos os cantos do Brasil. Quando perguntada sobre qual seu maior sonho ela fala que é ser uma modelo reconhecida pelo trabalho mas o que chama a atenção é justamente seu amor pelos animais, ela afirma que quer ser conhecida para justamente ser uma militante da causa conscientizar as pessoas e que seu maior sonho é ser madrinha de uma grande campanha social de adoção. Seja bela beleza exterior ou seja pela beleza de seu bom coração vai valer muito acompanhar o desfecho que esse concurso irá trazer para Thaïs.