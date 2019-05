Ana Petkovic revela prós e contras de ser filha de uma celebridade do futebol

Grandes estrelas da atualidade são filhos de pais famosos e por isso já nascem próximos do mundo da fama, sendo incentivados a seguir o caminho dos pais ou impulsionados a partir disto a trilhar novas estradas. Mas como é realmente ser filho de um famoso? Qual o lado bom e ruim de ter pais famosos? Mais ajuda ou mais atrapalha?

A cantora Ana Petkovic, filha do ídolo do Flamengo, o ex-jogador Dejan Petkovic, revela à partir de sua própria experiência como filha de um famoso a admiração e respeito pela trajetória do seu pai no Brasil: "muitas coisas na vida tem o seu lado bom e lado ruim, mas eu sou uma pessoa que sempre tenta olhar o lado positivo das coisas. Estou muito orgulhosa do meu pai e de tudo que ele conseguiu conquistar, todas as vitórias que ele que ele teve aqui no Brasil no futebol e sempre me fascina como as pessoas gostam dele e o admiram. É incrível como um 'gringo' que veio lá da Sérvia conseguiu conquistar tantos corações das pessoas aqui do Brasil”.

No entanto nem tudo são flores quando se trata de iniciar uma carreira tendo pais famosos: “ao contrário do que muitos pensam, é claro que é difícil começar uma carreira sendo filha de uma pessoa famosa, porque as pessoas acabam comparando você a ele e também se perguntam se você conquistou pelo seu talento e mérito ou se está tendo oportunidades porque é filha de uma pessoa famosa. Para os que acham que é fácil, não é fácil! Uma coisa boa é que eu não estou trabalhando na mesma indústria que ele. Ele está no futebol e eu estou no mundo da música então são duas coisas bem diferentes seria muito mais difícil ser filho dele e tentar jogar futebol, aí sim a pressão seria muito maior”.

A cantora fala que filhos de famosos são muito julgados e que existe uma grande demanda por parte dos fãs dos pais famosos para que estejam à altura, mas que isso não a afeta: “de qualquer forma você sente uma certa pressão, porque as pessoas antes de conhecer o seu trabalho julgam você por conta de ser filha de uma pessoa bem conhecida e pensam que as coisas que você conseguiu fazer sozinho foi na verdade por conta disso. Mas sinceramente isso nunca me incomodou”.

Ana Petkovic transborda gratidão e admiração pelo seu pai e por sua família, que tem sido grandes apoiadores de sua carreira como cantora: "eu sempre admirei muito o meu pai, e ele junto com a minha família inteira sempre me apoiaram muito na minha carreira. Posso dizer que todos me incentivaram para eu entrar no mundo da música. Meu pai é uma pessoa que adora cantar mas lamenta por não ter uma voz boa, mas esse desejo que ele sempre teve de cantar acabou que se transmitiu em mim. Eu não olho esse lado dele ser famoso com uma coisa que me prejudica. O outro lado bom também é que as vezes o nome dele chama atenção para as pessoas conferirem o meu trabalho. Às vezes isso pode ajudar trazendo visibilidade, mas eu não quero me tornar conhecida por conta da fama dele, quero trilhar minha própria estrada. Eu pretendo continuar trabalhando no mundo da música e conquistar as pessoas com a minha obra, minha música”.

