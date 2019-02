Anna Layza: a maior youtuber teen do Brasil revela seus segredos

A youtuber Anna Layza, conhecida como “Rainha Unicórnio” da internet, revela seus segredos, fala sobre novos projetos e conta drama recente vivido com invasão das suas contas nas redes sociais

Anna Layza é uma influenciadora digital e youtuber que alcançou grande repercussão dentro e fora da internet. Com mais de 6,4 milhões de inscritos no seu canal "Hi Gorgeous” e quase meio milhão no canal infantil “Anna Layza Kids”, acumulando milhões de fãs espalhados pelo mundo. Ela é considerada a precursora da onda dos unicórnios, que já é uma febre entre pessoas de todas as idades, inclusive celebridades.

A youtuber é brasileira, natural de Minas Gerais, mas reside nos Estados Unidos, no estado da Flórida, próximo aos parques temáticos da Disney. A “Rainha Uni”, como é chamada pelos fãs, é um fenômeno da internet e uma empreendedora de sucesso, e fatura milhões de dólares ao ano com produtos da sua loja de artigos de unicórnio, que é a maior do mundo neste temática, a oUnicornio.com, e diversas parcerias.

Mas recentemente, apesar de todo o colorido do mundo trazido pela influencer, Anna Layza passou por momentos difíceis, quando teve todas as suas contas invadidas, e todo o conteúdo deletado dos seus perfis redes sociais e canais no YouTube, assim como de sua loja online, o que deixou seus milhões de fãs preocupados nas últimas semanas. No entanto, o caso já foi resolvido e Anna está de volta.

Em entrevista, a influencer traz à luz seus segredos, e fala abertamente sobre a situação que viveu com a invasão das suas contas na internet, e revela pouco sobre sua vida pessoal e os seus projetos para 2019.

Conte-nos um pouco sobre o que você viveu com a invasão das suas contas e a preocupação dos seus fãs com o seu sumiço repentino e do seu conteúdo na internet. Como foi a experiência pra você? Como é estar de volta?

Foram dias muito difíceis. Eu tive muito medo de perder tudo e ver os Unis (como são chamados os seus fãs) sofrendo com a minha ausência e confusos, e isso me deixava muito desapontada, porque eu sempre quis mostrar a eles a positividade e alegria. Mesmo triste e muito abalada, eu nunca deixei de acreditar lá no fundo que tudo daria certo no final. E devo isso aos Unis, que mandaram muita energia positiva. Estar de volta é maravilhoso! É saber mais uma vez que tudo é possível quando se acredita; é ter certeza da justiça divina e que Deus olha por todos nós.

Certamente os seus fãs são seus maiores apoiadores e lhe deram muito apoio para chegar até aqui e passar por essa situação da invasão das contas também. O quão importante tem sido a motivação e a energia vinda deles para você?

Ah eu sou tão grata aos meus Unis. Eles fizeram e fazem toda a diferença em todas as fases da minha vida. O amor incondicional, puro e positivo deles é capaz de recarregar as minhas energias. Sou quem sou por causa deles. Eles são a minha motivação diária. Faço tudo para eles e com muito amor sempre.

E quais são os seus novos projetos para 2019?

São tantos os projetos para 2019. Alguns vão demorar um pouco mais para acontecer, devido a todos os transtornos que passei nesse último mês, mas posso abrir para vocês que lançaremos mais um canal no YouTube, o “Pretend Play By Anna Layza” meu canal americano.

O “Hi Gorgeous” contará com conteúdos lúdicos em versões de “historinhas” bem legais, em paralelo já com os conteúdos do canal. Vamos ter também a 5 edição da UNICORNIO PARTY que eu amo fazer, além do app que estamos desenvolvendo, e a repaginada da loja oUnicornio.com.

O que podemos esperar para o Anna Layza Kids este ano? Em 2018 os videos tiveram boa repercussão. Qual sua expectativa para esse ano?

Eu amo fazer o Anna Layza KIDS. Muitos não sabem, mas um dos meus hobbies é cantar! A expectativa para o Anna Layza Kids são lindas, e já estou trabalhando muito nesse canal. Nossa meta é lançar mais vídeos por semana e levar alegria, conhecimento e cultura para as crianças através da música. É um canal para os papais colocarem para os seus “Uninhos” sem medo e sem culpa. Vamos cantar, aprender e brincar muito, e essa é minha expectativa.

Hoje você é uma das maiores influenciadoras infanto-juvenis do Brasil e certamente uma das principais do mundo na temática dos unicórnios. Qual foi o caminho percorrido pra chegar até aqui?

Eu costumo falar que foram os UNIS que me escolheram, e poder ser EU e fazer o que eu amo é sensacional. O canal surgiu há uns 3 anos atrás, assim que me mudei de Boston pra Flórida. Em 2015, quando vim para Flórida, pensei que seria legal criar vídeos em português sobre minha vida fora do Brasil, e o canal surgiu assim.

Eu comecei a gravar vídeos porque eu sentia falta da carreira de modelo. Nos vídeos ava dicas para os meus amigos, e dividia minhas coisas, meu mundo nas redes sociais. Até que eu resolvi postar no YouTube e comecei a atrair um público nesse mundo que eu nem imaginava conhecer”.

Pra quem olha de fora, tudo pode parece muito simples e rápido porque as pessoas não tem oportunidade de conhecer a caminhada e os bastidores da vida da gente. Mas eu diria que tudo começou na minha adolescência, quando vim para os Estados Unidos para estudar.

Eu estudava durante a manhã para, à tarde, trabalhar como gerente de uma loja de cafés e até numa pizzaria, em Rhode Island. Antes do canal eu fui também modelo em ensaios e desfiles, trabalhei com fotografia, fiz de tudo aqui. Então um dia, espontaneamente, comecei a compartilhar no Snapchat as coisas que eu amo, meu mundo colorido, dar dicas de viagens, falar da vida fora do Brasil, e foi aí que eu conquistei a simpatia das pessoas, e meu numero de seguidores foi crescendo na rede social, e todo o restante veio como consequência.