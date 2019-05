Aos 40 anos, musa fitness Paula Spínola revela segredos de um shape impecável

Muitas mulheres preferem não entregar a idade, mas Paula Spínola certamente não se encaixa nessa categoria. A musa fitness completou 40 anos e contou, nos bastidores de um novo ensaio fotográfico, que a idade trouxe mais maturidade para levar uma vida saudável, com mais foco e disciplina.

Com o corpo de fazer inveja para qualquer menina de 18 anos, Paula mostrou os melhores efeitos que uma rotina de treinos e alimentação balanceada. “Treino duro desde os meus 14 anos, essa paixão por cuidar do corpo e da saúde é antiga”, confessa a loira de Itabuna/BA. “Quando era pequena não gostava do meu corpo musculoso, hoje eu amo. Vivo para o meu estilo de vida”.

Sem apelar tanto para cirurgias plásticas, a musa encara uma rotina intensa de treinos e dieta restritiva. No seu cardápio, pouco carboidrato e muita proteína. Já na academia, musculação e exercícios aeróbicos seis vezes na semana. “Levo a sério duas regras: descansar aos domingos e não extrapolar os próprios limites ou se lesionar. Até porque o segredo mesmo está na alimentação. Os treinos só ajudam a tonificar os músculos”.

E quando o assunto é alimentação, Paula é bem rigorosa. A dieta adequada, combinada com suplementação, fizeram que ela comemorasse as conquistas, traduzidas em mais massa magra, menos gordura corporal e músculos bem definidos. Uma shape impecável, como ela mesma define.

“Sou bem natureba e evite ao máximos os produtos industrializados. Não tem receita mágica. Para manter o corpão aos 40 anos é treino e dieta. O segredo é fechar a boca e fazer sempre um prato saudável e controlado”, diz. “Quero inspirar outras mulheres e mostrar que qualquer uma pode conquistar um shape impecável com persistência e força de vontade”, completa.