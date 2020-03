Aricia Silva encerra o carnaval com ousado look rosa

No último sábado aconteceu oficialmente o encerramento do carnaval de São Paulo com o desfile das campeãs. Entre as novidades do Anhembi sem dúvida o mais comentado foi justamente o “Camarote Café de La Musique” pela primeira vez na avenida o espaço trouxe muita gente bonita, boa comida em um ambiente agradável é confortável para quem queria ver as escolas que foram as campeãs de 2020. Entre os VIPs se destacou Aricia Silva a gata esbanjou sensualidade mostrando um corpo incrível em um look rosa que garantiu olhares de todos que pela avenida passava. Acompanhada de diversos amigos não faltou selfie, simpatia e alegria, muito característico já de Aricia. A dúvida é será que em 2021 teremos ela como musa na passarela? Vamos torcer!

inovadayassessoria@gmail.com