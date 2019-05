Bailarina do Faustão estampa coleção de lingerie de luxo inspirada no mês das noivas

Maio é tradicionalmente o mês das noivas e diversos editoriais de moda abordam o tema embalados pelo apelo que a data traz. Inspirada nisso, a Vipagi lança coleção de lingerie especial para noivas que flerta com a sensualidade, elegância, usando rendas, transparências e a tradicional cor branca.

A modelo fotográfica e bailarina do quadro Ding Dong e do Show dos famosos do Programa Domingão do Faustão Chris Bolaine estampa a coleção. Com mais de 530 mil seguidores no Instagram, Chris também é uma digital influencer de lifestyle, beleza e moda.

A estilista Alessandra Chaves comenta sobre a nova coleção: “são peças exclusivas na cor branca, a queridinha na escolha para a noite de núpcias, composta por camisolas body, conjuntos de rendas, fitas de cetim e muitos recortes para enaltecer a beleza da noiva na sua noite especial”.