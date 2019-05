Bailarina do Faustão faz ensaio de lingerie para lançamento de coleção inspirada nos bailes de máscara de Veneza

Inspirado nos bailes de mascaras europeus de Veneza e do luxo e sofisticação característicos das festas de Paris, com todo glamour e o ar incógnito que esses bailes transmitiam, a bailarina do Faustão Jaqueline Ciocci realizou um ensaio de lingerie para o lançamento da nova coleção da Vipagi, Bal de Masqué.

Jaqueline Ciocci mostra suas curvas em um corpo escultural enquanto veste as novas peças da coleção em poses que flertam com a sensualidade, mistério e beleza em um belíssimo ensaio de inspiração também em tendências atuais da moda outono inverno para 2019.

Fazendo uso de rendas, transparências e bordados, as peças se transformam em itens de luxo e remetem a toda a pompa e circunstância dos enigmáticos bailes europeus da idade média, repaginados para o nosso tempo.