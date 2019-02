Beleza binacional: conheça a bailarina do Faustão filha de alemão com uma nordestina

Erika Schneider fala sobre sua vida no Brasil e na Alemanha, sua dupla cidadania e sua história com a dança e o balé do Faustão

O balé do Faustão tem sido há décadas referência de belas e talentosas mulheres na televisão brasileira. Muitas das chamadas bailarinas do Faustão, tornam-se conhecidas em todo país, como influenciadoras digitais, apresentadoras, e modelos.

Erika Schneider é uma destas, que após ingressar no balé, ganhou projeção nacional e hoje além de bailarina é uma influenciadora digital e tem quase 450 mil seguidores na rede social, onde compartilha viagens que faz ao redor do mundo e belos cliques de biquini que evidenciam sua beleza e boa forma.

Alem disso, Erika é formada em Gestão empresarial e Recursos Humanos, e tem uma história de vida muito curiosa: “sou filha de um alemão com uma nordestina e vivo entre os dois mundos, como representante de ambas as culturas. Minha vida sempre teve a ver com a diversidade, com a pluralidade. Aos 15 anos fui morar na Alemanha, para aprender o idioma, mas decidi ficar no Brasil por amor a este país. Quando voltei, estudei administração, me formei, mas acabei me tornando bailarina, e hoje vivo da minha arte, um caminho totalmente diverso daquele que eu achava que seguiria na minha vida, e não me arrependo nem um dia por isso”, comenta.

A beleza de Erika chama atenção, e destaca-se: “quando eu estava na Alemanha, diziam que eu tinha uma beleza diferente. Aqui no Brasil ja até me apelidaram de beleza binacional (risos), dizendo que eu reúno o melhor dos dois mundos. Agradeci o elogio. Eu tenho muito orgulho das minhas raizes nordestinas, como também igualmente da minha raiz germânica, e de fato, acredito que a diversidade contribui para aflorar o melhor que há em nós”.