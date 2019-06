Beleza Natural: Giullia Grevinel conta que não faz academia nada para ter o corpo perfeito

De medidas perfeitas e um corpo estilo mignon, a musa Giullia Grevinel arranca suspiros nas redes sociais com sua sensualidade, ousadia e atitude: 88cm de quadril, apenas 63cm de cintura e 88cm de busto, distribuídos em 1,62m de altura.

Auto-proclamada uma “sereia pirada”, Giullia é a mais nova modelo da Diamond Brazil e um dos destaques da revista digital no mês de junho. A loira realizou um ensaio exclusivo onde promete mostrar toda a sua beleza natural, já que ela afirma que não faz academia e nunca fez nenhuma intervenção estética cirúrgica.

Giulia revela como foi a experiência de realizar o ensaio sensual: "eu sempre tive uma vontade imensa de posar em um revista masculina, até que a Diamond me chamou. Nos primeiros convites recusei, pois não estava totalmente confiante, mas neste último convite resolvi aceitar. Por que não né?! Seria uma nova experiência, e eu amei demais.Quero que me conheçam da melhor forma, eu sendo simplesmente eu”.

Abaixo, trechos da entrevista de Giullia para o Diamond Brazil:

Sabemos que você faz muito sucesso com os seus fãs pela sua beleza. O que faz para cuidar do corpo?

R: No momento não estou fazendo nada (risos) , porém pretendo fazer aula de poli dance, para deixar o corpo mais definidinho. Gosto do meu corpo do jeito que é, mas sempre é bom ir melhorando, se sentir bem consigo mesma. Nunca fiz plástica.

Qual a parte do seu corpo você mais gosta?

R: Amo minha cintura, gosto de marcar sempre ela.

Como você dorme?

R: Normalmente, apenas de calcinha, o mais confortável possível.

Como convive com as cantadas?

R: Acho algo muito natural, mas gosto bastante de ser cantada nos dias em que estou para baixo, pois levantarem "seu" auto estima é algo muito agradável.

Você tem alguma fantasia sexual que ainda não tenha realizado? Qual?

R: Talvez eu até tenha mais algumas fantasias, mas ainda estou descobrindo sobre as safadezas e aventuras que a vida nos propõe. Até então já realizei todas.