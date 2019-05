Candidatas do Miss Bumbum World posam em lugares mais inusitados do mundo

Red Rock Canyon, Praça do Comércio em Lisboa e outros pontos turísticos foram a escolha das candidatas para fazer um ousado registro do bumbum

O Instagram é das maiores artimanhas das candidatas ao Miss Bumbum World divulgarem os seus atributos e selfies. Se somarmos os números de seguidores das atuais candidatas do MBW, é possível reunir mais de 1 milhão e meio de pessoas – em sua maioria perfis masculinos, que curtem as suas fotos na rede social.

Em busca de mais curtidas e divulgação da sua candidatura ao concurso de bumbum mais famoso do mundo, as competidoras Jessica Jensen (Austrália), Carine Felizardo (Reino Unido), Stephanie Silveira (Portugal), Bianca Caetano (França), Bruna Valentim (EUA), Leia Lee (Alemanha), Suzy Cortez (Brasil) e Margarida (Canadá) realizaram o ensaio “bumselfie”, um clássico do Miss Bumbum em que candidatas fazem fotos em lugares inusitados para se promover.

Algumas das fotos realçam o destaque no bumbum, enquanto outras tem como foco o cenário que completa as poses feitas usando apenas lingerie.

Carine Felizardo, por exemplo, decidiu fazer uma selfie clássica no espelho. A musa possui 378 mil seguidores.

Margarida também foi pelo mesmo caminho e ousou com uma selfie tradicional, em frente ao espelho.

A candidata Stephanie Silveira esteve em Portugal, país que está representando no concurso. Ela aproveitou para colocar o seu bumbum para jogo na Praça do Comercio, famoso ponto turístico em Lisboa.

Do outro lado do mundo, a australiana Jessica Jensen não poupou esforços para a sua foto.

Também em outro país, a candidata Bruna Valentim passou pela Red Rock Canyon, em Las Vegas, para fazer um registro com seu bumbum de fora. O local é um dos maiores pontos turísticos do mundo.

Bianca Caetano realizou o seu ensaio em uma academia, disposta a mostrar a sua determinação nos exercícios para vencer o concurso.

Leia Lee usou um cenário paradisíaco de Manaus, em meio às pedras, para chamar a atenção dos seus seguidores.

Já a ousada Suzy Cortez não optou por um cenário, pois quis enfatizar de vez o seu bumbum. Vestindo apenas a camisa do Barcelona e uma calcinha fio dental, ela arremata quase dois milhões de seguidores.