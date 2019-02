Carnaval 2019: Fantasia de Wendy Tavares chama atenção para as tragédias ambientais

A fantasia usada por Wendy representou a biodiversidade e chamou a atenção para a causa ambiental

Wendy Tavares mais uma vez brilhou no ensaio deste fim de semana da Mocidade Unida da Mooca, realizado no Anhembi. Já conhecida pelo carisma e simpatia, Wendy mostrou entrosamento com os componentes da agremiação e bastante desenvoltura com samba no pé.

A fantasia usada pela modelo e influenciadora digital chamou atenção para muito mais do que suas curvas e o corpo sarado. Wendy usou uma fantasia com muitas plumas, em tons de verde e amarelo diversos, como uma homenagem a fauna e a flora brasileira, a biodiversidade, e com o intuito de chamar atenção para a causa ambiental:

“O futuro de nossos filhos e netos depende dos nossos representantes eleitos, e daquilo que decidem fazer em relação a preservação da natureza. Minha fantasia representa a fauna brasileira e faz lembrar do que não podemos jamais esquecer, que é nossa natureza. Somos o país com mais florestas e com maior biodiversidade, e isso tem que ser usado como argumento de orgulho. Desmatamentos e tragédias como a de Brumadinho e Mariana mostram que não estamos cuidando de nossa natureza, e isso trará danos sérios no futuro”, declarou Wendy.