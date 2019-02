Carnaval 2019: De Caruaru para o carnaval de São Paulo conheça Lizandra Montenegro

Modelo foi convidada para ser musa da Unidos do Peruche.

Ela é uma mulher que não passa despercebida por nenhum lugar que chega. 1,83 de altura, sorriso cativante Lizandra Montenegro tem uma beleza totalmente fora do comum. Apaixonada por tatuagem onde facilmente é possível ver diversos desenhos onde já afirmou que sua próxima tatuagem terá significado do carnaval.

Lizandra sempre gostou de desfilar, modelar, porém nunca se enxergou como musa de uma escola de samba. “Foi uma surpresa para mim, mas aceitei o convite e agora estou me preparando para a primeira vez desfilar no carnaval é um sonho.” Ela recebeu o convite da tradicional escola de samba Unidos do Peruche em São Paulo e já está totalmente com o samba na ponta da língua e na ponta do pé.

Recebida com muito carinho pela escola Lizandra pretende nunca mais sair do samba. Agora vamos aguardar os próximos passos da gata e no dia 03 de março acompanhar o desfile da filial do samba com seu sorriso contagiante.