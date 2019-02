Carnaval 2019: Destaque da Gaviões pisa pela primeira vez no sambódromo do Anhembi

Musa do carnaval da Dinamarca, Bia Furacão esteve no primeiro ensaio técnico da Gaviões da Fiel no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e se emocionou com a experiência de pisar pela primeira vez na avenida. Destaque da agremiação, a funkeira e modelo nunca havia ido ao templo do samba.

“Foi uma sensação indescritível, algo que jamais senti. Nunca pisei no Anhembi, nem mesmo para assistir. Além da emoção de sentir o batuque gostoso da nossa bateria enquanto entravamos pela avenida, tinha todo um povo que cantou o samba com a gente do início ao fim do ensaio. Me emocionei em diferentes momentos do ensaio. Deitei na cama e os meus pés não paravam de sambar”, revelou Bia.

Dona de um bumbum de 110 cm, Bia Furacão vai colocar o derrière no seguro para garantir a proteção já que tem despertado tanta curiosidade em outras musas por aí.

“Os homens elogiam, as mulheres tocam e perguntam se é de verdade. É melhor prevenir do que remediar, nunca se sabe. Aqui foi tudo conquistado com muita malhação e dança, passei anos jogando o bumbum pro alto nos palcos. Quadradinho de quatro não garante um bom resultado, tem que pegar no pesado mesmo”, disse.