Carnaval 2019: Destaque das Gaviões, Milla Summers, vence a depressão e vê seu sonho realizar-se aos 33 anos

Milla Summers musa da Gaviões da Fiel fala sobre sua relação com o Carnaval e de como o fitness e a exposição na mídia mudaram sua vida

A musa fitness Milla Summers irá desfilar esse ano pela Gaviões da Fiel, uma das maiores Escolas de Samba do país como musa. E ela não podia estar mais feliz com isso.

Milla tem uma relação de amor com o carnaval de longa data, mas essa é a primeira vez que vai desfilar fora da Bahia: “Desfilar pela Gaviões é continuar minha história de amor pelo Carnaval. Comecei a desfilar aos 6 anos de idade na minha terra natal, hoje tenho 33. São 27 anos de história com o Carnaval. Caravelas é a única cidade na Bahia que tem Escolas de Samba, a Irmãos Portela e a Coroa Imperial. Nelas desfilei por vários anos, tanto no chão, como em carros alegóricos”.

Milla afirma que o convite para o Carnaval surgiu como consequência de sua nova vida, que foi proporcionada pelo fitness e pela sua luta contra a depressão, que chamou atenção de um programa de TV: “minha vida mudou devido ao fitness, e o fitness veio na minha vida por causa da minha luta contra a depressão. Decidi me dedicar ao fitness por questões de saúde, principalmente mental. Minha história chamou a atenção e então gravei para um programa de TV na Rede Globo. Após isso, vieram outras oportunidades e uma delas foi de desfilar na Gaviões”.

MF Press Global