Carnaval 2019: Estrelas do Pop, como Lady Gaga e Rihanna inspiram Musa da X9 para confeccionar roupa em ensaio no sambódromo

A Musa da Ala dos Compositores da X9 Paulistana, Poliana Veiga, está dando o que falar quando o assunto é look de Carnaval. A modelo revelou contar com a ajuda de tribo de índios para confeccionar um adereço totalmente reciclável quando passar pela avenida, e agora, durante os ensaios, a musa resolveu se inspirar em estrelas da música pop como Lady Gaga, que usou um macacão de carne vermelha em uma de suas premiações, e Rihanna que sempre abusa de transparência e brilhos em sua composição. “Minha fantasia contou com milhares de strass vermelhos cobrindo poucas partes do corpo”. Ela fala que os brilhos e lantejoulas foram inspirados na Rihanna. “Ela sempre fez uma ótima escolha em suas roupas para as performances, sempre ousadas”.

No look do ensaio, Poliana chamou a atenção ao abusar da transparência e brilho vermelho, simbolizando sua sexualidade e com apenas strass cobrindo as partes íntimas. Com visual ousado, a modelo esbanjou toda a sua simpatia, e fez a alegria dos presentes no sambódromo do Anhembi.