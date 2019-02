Carnaval 2019: Inspire-se nos looks de Natacha Horana para montar um abadá estiloso no carnaval

A bailarina do Faustão e apresentadora Natacha Horana monta looks de carnaval, com make e abadá, para arrasar na folia. Inspire-se e monte o seu para curtir os bloquinhos e os desfiles

O carnaval no Brasil mobiliza milhões de pessoas às ruas e faz a alegria dos foliões, que em diversas partes do país comemoram à sua maneira a chamada “Festa da Carne”. Muito comum nesta época do ano, os abadás são protagonistas no visual e fazem parte do look de boa parte dos foliões, em camarotes no Rio e São Paulo, e nos famosos trio-elétricos do circuito Barra-Ondina em Salvador, na Bahia.

Em ritmo de carnaval, a bailarina do Faustão e apresentadora Natacha Horana montou alguns looks de carnaval usando abadás, e caprichou na make para arrasar na folia. Os looks de Natacha foram criados com o maquiador e stylist André Albuquerque: “ carnaval e a melhor época do ano . E quando vamos pra um camarote é hora de colocar a nossa imaginação pra funcionar. Sempre fazendo diferença no abadá, Eu adoro ver referências de estilo, e pra cada dia da folia tem uma inspiração diferente , um cabelo diferente é uma make bafo”, comenta.

Natacha Horana dá algumas dicas sobre as produções, que são opções para brilhar com looks diferentes durante os dias de folia: “No look rosa, por exemplo até pintar o meu cabelo de rosa eu fiz, tipo uma Barbie Rosa, sabe? Já no verde, me inspirei nas sereias, uma super sereia (risos). Para o look azul, usei um truque de por o cabelo molhado todo para trás, e investi nas fitinhas no cabelo para criar um contraste visual, e por ai vai. São opções de look pra não precisar repetir a mesma produção durante os dias da folia e customizar o abadá de uma forma super original”.

Confira e Inspire-se nos looks de Natacha para curtir a folia em alto estilo e brilhar, seja aonde você escolher passar o carnaval.

Hebert Neri/ MF Press Global