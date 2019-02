Carnaval 2019: Looks da musa da Acadêmicos do Tatuapé chamam atenção nos ensaios técnicos

Renata Spallicci, musa da Acadêmicos do Tatuapé, brilha exibindo um corpo escultural e fantasias conceituais diferenciadas a cada ensaio técnico da agremiação

Durante os ensaios técnicos das escolas de samba, as musas são sempre destaque e encantam com beleza, samba no pé e corpos sarados, revelados entre as fendas, decotes e transparência das fantasias.

Renata Spallicci, musa da Acadêmicos do Tatuapé, tem chamado atenção na avenida não apenas pelo corpão, mas pelas diferentes fantasias que tem apresentado a cada ensaio técnico. Conceituais, cada uma tem um significado especial, e refletem temas relacionados ao enredo da agremiação neste ano, “Bravos Guerreiros”, assim como o engajamento pessoal de Renata em causas relevantes como feminismo, justiça social e empoderamento de minorias.

“Sempre fui engajada em causas sociais, e acredito que devemos sim nos posicionar e mostrar opinião, mostrar que não estamos alheios ao que acontece. O carnaval é uma festa de alegria, de mostrar a beleza e a força da mulher, de muito colorido, mas também é uma vitrine para mostrar ao mundo inteiro que nos importamos com a vida real, fora da avenida”.

Confira os looks usados por Renata Spallicci nos ensaios técnicos da agremiação:

Look 1 - Coroação na quadra da Acadêmicos do Tatuapé

Na cor azul, feito em homenagem a escola, Representa a história da comunidade e o amor pelas cores e o lema da agremiação - Ateliê Soberanas

Look 2 - Macaquinho branco com ombreiras

Look para o último ensaio de 2018. Composto de um short top brancos, para a comemoração com tintas em pó - Ateliê Leandro de Jesus

Look 3 - Prata com transparências e franjas

Primeiro look do ano, simboliza um novo ciclo. A antroposófica considera a prata como elemento de alinhamento dos corpos astral e físico - Ateliê Leandro de Jesus

Look 4 - Inspiração Afro

Com representações de dentes de feras da savana africana e muita transparência, que confere poder e sensualidade, o look representa as lendas e mitos das guerreiras africanas - Ateliê Leandro de Jesus

Look 5 - deusa dourada

Representa a beleza, a vitalidade e a força do sol, que era considerado em algumas culturas antigas como símbolo de força, regência e beleza - Ateliê Chris Jensen produções

Look 6 - guerreira da Paz

Para lutar uma guerra de paz, por justiça social, Renata vestiu o branco da paz e o escudo da guerra - Espaço Luz Atelier

Look 7 - Rosé com franjas

Dedicado à beleza da mulher, a exaltação do seu valor, rara como o ouro rose, e resiliente como tal, que diante do fogo só sai purificado e mais forte- Espaço Luz Atelier

Look 8 - Sete Mares

Look branco e azul de franjas, representa os sete mares por onde desbravadores aventuraram-se para conquistar novas terras e travar batalhas - Espaço Luz Atelier

Look 9- Guerreira Marinha

Look usado por Renata no segundo ensaio técnico no Anhembi. Representa Poseidon, senhor dos mares na mitologia greco-romana - Espaço Luz Atelier