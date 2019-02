Carnaval 2019: Modelo e atriz Lais Cruz em entrevista para tv Globo confirma que este ano vai desfila na Grande Rio

Grande rio leva a mineirinha modelo e atriz Lais Cruz a Sapucaí pela segunda vez e a musa reina em Belo horizonte como rainha da banda mole e levada e leva o povo ao delírio com um boby bem cavado feito por uma estilista famosa de MG.

Lais Cruz vai desfilar em um carro da Grande Rio como destaque no carnaval deste ano. Ela contou a novidade em entrevista para a tv Globo no desfile de domingo do dia 24/09/2019 da banda mole e levada . "Mais lembrado que é a segunda vez que a modelo e atriz sai como destaque. Mas nada de vir no chão, a Laiz aqui virá num carro que é um espetáculo de lindo, disse ela para impressa no local do evento em Bh.

