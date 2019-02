Carnaval 2019: Musa Fernanda D’avila revela como é sua preparação para o Carnaval

Fernanda D’avila revela sua preparação para chegar ao carnaval no melhor de sua forma física e beleza

Fernanda D’avila é uma referência de beleza, fitness e fashion. A modelo, apresentadora e digital influencer detém por anos o título de “musa da cinturinha fina”não é a toa, e continua encantando nas redes sociais, a cada foto postada que destaca seus atributos.

Para este ano, Fernanda revela que intensificou a preparação para o carnaval, mesmo não estando presente nos desfiles no Brasil: “Para o carnaval esse ano estou investindo no crossfit + treino funcional diário de 1h, e spinning duas vezes na semana, por 1h, e sendo acompanhada por nutricionista, e dois fisioterapeutas”, conta.

A influencer revela aonde vai passar este carnaval, e quais são seus planos : “Esse ano vou passar o carnaval em Miami e Orlando, sendo que lá vai ter um show do Harmonia do samba Léo Santana, Cláudia Leite e Aviões do Forró. Então eu vou estar fugindo da folia, mas o mesmo tempo assim que acabar o carnaval no Brasil, o carnaval estará indo pra Orlando”.

A equipe médica que acompanha a musa explica os procedimentos que serão cruciais para sua preparação para o período da folia

Dr. Bruno Menezes: “Fernanda faz um acompanhamento médico para reposição de vitaminas, minerais, aminoácidos e antioxidantes via endovenosa (diretamente na veia). É um tratamento muito procurado devido a seus efeitos no emagrecimento e ganho de qualidade muscular, além de melhorar a pele e o cabelo e contribuir de forma global para a saúde e prevenção de doenças”.

Dr. Diego Paiva, fisioterapeuta: “Usamos mecanismos reguladores do sistema nervoso central e autônomo, ou seja, que visa restabelecer a função das estruturas e sistemas corporais, agindo através da intervenção manual sobre os tecidos (articulações, músculos, fáscias, ligamentos, cápsulas, vísceras, tecido nervoso, vascular e linfático)”.

Dra. Tatiane Aguilar, Fisioterapeuta : “traçamos um tratamento personalizado direcionado para melhora e manutenção do contorno corporal, diminuição da Celulite, redução de gordura localizada em áreas isoladas, diminuição da retenção hídrica e toxinas através de Detox e DLM.

O contorno e o Rejuvenescimento Facial também são tratados preventivamente, evitando os sinais de envelhecimento e as rugas de expressões. A Depilação a Laser também faz parte dos tratamentos de Beleza da Fernanda".

MF Press Global